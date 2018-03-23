بالفيديو.. مناد للأنصار :”لازم شوية وطنية في روح هاد الناس”!!

ظهر، جمال مناد غاضبا جدا من الجماهير التي قامت بالتصفير على المنتخب الوطني خلال مواجهة الودية، يوم أمس أمام “تانزانيا”.

وصرح مُساعد رابح ماجر قائلا :”هذا فريق الجزائر، “يزيونا”، لازم تكون شوية وطنية في روح الناس هادو”.

ليُضيف :”لم نكن نلعب في بلد آخر، نحن جزائريون، نلعب في ميدان جزائري، وأمام جمهور جزائري لذا “يزيونا”.

ليختم :”هذا الفريق لايزال في طور التكوين، وإن شاء الله سنكون أفضل في المُستقبل”.

وتبقى ردة فعل الرجل الثاني في الطاقم الفني لـ”الخضر” مُبالغا فيها نوعا ما، خاصة وأنّ قيام جماهير “دار الشرع” بالتصفير ليس بالأمر الجديد.