بالفيديو..”ميسي” يغمز لـ “بيكام” وينوي إنهاء مسيرته في الـ “MLS”

هنأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب ريال مدريد السابق دافيد بيكام بعد حصوله وبصفة رسمية على رخصة من أجل المشاركة في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقام “ليو” بتهنئة بيكام عبر فيديو نشر في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال ميسي: “في البداية أود أنّ أهنئك وأتمنى لك التوفيق في مشروعك الجديد وفي هذه المرحلة الجديدة في مسيرتك”.

وأضاف: “وربما سألعب في فريقك يوم ما، من يعلم قد تتصلي بي في السنوات القادمة “.