بالفيديو.. مُراوغة نجم “مارسيليا” القاتلة تبعث حارسا جزائريا للمُستشفى

عاش الحارس الجزائري “أليكسندر أوكيدجا” سهرة سوداء، أمس الثلاثاء في أرضية “الفيلودروم” خلال المواجهة بين ناديه “ستراسبورغ” ونظيره “مارسيليا”.

وتعرض الحارس لإصابة خطيرة على مُستوى أربطة الرُكبة، بعد مُراوغة جسمانية قاتلة من نجم “لوام” و”الديكة”، ديميتري باييت، أسقطته أرضا.

وإضطر، صاحب التسع وعشرين عاما للخروج بشكل إستعجالي، ويذهب بعدها للمُستشفى، ويخضع لفحوصات طبية، كشفت بأنه سيغيب شهرا على الأقل.

وعبر “ديميتري باييت” عن أسفه لإصابة “أوكيدجا” قائلا :”أوكيدجا ذهب ضحية مُراوغتي الجسمانية وهذا مؤسف، وأتمنى أن يعود سريعا للمُنافسة”.

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