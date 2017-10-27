بالفيديو.. مُشجعون “سُكارى” يؤلفون أغنية لبلفوضيل !!

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. مُشجعون “سُكارى” يؤلفون أغنية لبلفوضيل !!
بقلم إسماعيل عشاش

ألّف أنصار “فيردر بريمن”، أغنية بإسم مُهاجمهم، إسحاق بلفوضيل، والذي تمكن بعد طول انتظار من فك عُقدته أمام المرمى، وهم في حالة “سُكر”.

جاء الهدف الذي وقّعه الدولي الجزائري، خلال لقاء كأس ألمانيا أمام “هوفنهايم”، ليُكسبه شعبية كبيرة لدى مُشجعي فريقه.

وكان مُهاجم “إنتر ميلان” الأسبق، قد وعد مُحبيه بمواصلة تألقه في المُباريات القادمة بعدما تعوّد بشكل كامل مع أجواء “البوندسليغا”.

الفيديو :

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

ads-desktop

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital