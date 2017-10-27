بالفيديو.. مُشجعون “سُكارى” يؤلفون أغنية لبلفوضيل !!

ألّف أنصار “فيردر بريمن”، أغنية بإسم مُهاجمهم، إسحاق بلفوضيل، والذي تمكن بعد طول انتظار من فك عُقدته أمام المرمى، وهم في حالة “سُكر”.

جاء الهدف الذي وقّعه الدولي الجزائري، خلال لقاء كأس ألمانيا أمام “هوفنهايم”، ليُكسبه شعبية كبيرة لدى مُشجعي فريقه.

وكان مُهاجم “إنتر ميلان” الأسبق، قد وعد مُحبيه بمواصلة تألقه في المُباريات القادمة بعدما تعوّد بشكل كامل مع أجواء “البوندسليغا”.

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