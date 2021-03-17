بالفيديو.. نجم الخضر يكشف أسراره وحُلمه الأكبر !

كشف اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري “فريد بولاية” أسراره الخاصة مُضيفا أن حُلمه الأكبر هو التتويج بلقب مع المنتخب الوطني الجزائري.

متوسط ميدان فريق ماتز الفرنسي الذي تم اختياره أفضل لاعب في الليغ 1 خلال شهر جانفي قال في حوار مُطول.

“كان من المهم بالنسبة لي ولعائلتي أن أُشارك لأول مرة بقميص المنتخب الوطني الجزائري”.

“كنت سعيدا جدا خاصة وأننا فزنا بذلك اللقاء ضد نيجيريا حيث مر كل شيئ على مايرام”.

“تواجدت في تربص للمنتخب الوطني سنة 2018 لكنني لم أشارك أنذاك في أي مُباراة”.

“أجمل ذكرياتي في الطفولة عندما كنت ألعب المباريات في الشارع مع الأصدقاء”.

“عندما كنت صغيرا أحببت سمير ناصري خاصة وأنه كان يلعب لأولمبيك مارسيليا وبطبيعة الحال زين الدين زيدان وكذا خافيير باستوري وليونيل ميسي”.

“لو كنت حيوان لاخترت أن أكون أسد.. طبقي المُفضل هو طبق عربي يُدعى العدس”.

“عيبي الوحيد هو أنني أتنرفز كثيرا.. أُحب الاستماع لموسيقى الراب وحُلمي الأكبر هو التتويج بلقب مع المنتخب الوطني الجزائري”.