بالفيديو.. “نيوكاستل” يكشف جاهزية “بن طالب” لمواجهة أوكسفورد

كشف فريق نيوكاستل الانجليزي جاهزية نجمه الدولي الجزائري الجديد “نبيل بن طالب” للمشاركة يوم السبت ضد “أوكسفورد يونايتد”.

الحساب الرسمي للماكبايز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر أمسية اليوم الخميس فيديو يُظهر “بن طالب” في الحصة التدريبية.

الحساب أرفق الفيديو بعبارة:”بن طالب تدرب اليوم مع زملائه الجدد ويُمكنه المشاركة يوم السبت ضد أوكسفورد يونايتد في الدور الرابع من منافسة كأس الاتحاد الانجليزي”.

بن طالب أيضا نشر الفيديو على حسابه في التويتر مُرفقا اياه بعبارة:”العودة الى الأصل” في اشارة لعودته مُجددا للدوري الانجليزي.