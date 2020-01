بالفيديو.. “نيوكاستل” يكشف جاهزية “بن طالب” لمواجهة أوكسفورد

الحساب الرسمي للماكبايز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر أمسية اليوم الخميس فيديو يُظهر “بن طالب” في الحصة التدريبية.

الحساب أرفق الفيديو بعبارة:”بن طالب تدرب اليوم مع زملائه الجدد ويُمكنه المشاركة يوم السبت ضد أوكسفورد يونايتد في الدور الرابع من منافسة كأس الاتحاد الانجليزي”.

بن طالب أيضا نشر الفيديو على حسابه في التويتر مُرفقا اياه بعبارة:”العودة الى الأصل” في اشارة لعودته مُجددا للدوري الانجليزي.

🎥🇩🇿 @nabilbentaleb42 has been out training with his new teammates today and could make his #NUFC debut in this Saturday's #EmiratesFACup Fourth Round tie against Oxford United at St. James' Park. pic.twitter.com/wdp6rRdXdj

