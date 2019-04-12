بالفيديو.. هكذا كانت ردة فعل “بلماضي” مباشرة بعد قرعة “الكان” !!

أعرب الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن إرتياحه بعد عملية القرعة التي أوقعت الخضر ضد السينيغال، كينيا وتنزانيا.

وقال “بلماضي” في تصريحات تلفزيونية حصرية للنهار مباشرة من مكان إجراء عملية القرعة:”سأكون معجبا بالقرعة في حال تأهلنا للدور الثاني من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019″.

“سنواجه منتخب مونديالي هو السينغال الذي يُعتبر من المرشحين للتتويج بالكان خاصة وأنهم يتواجدون في ديناميكية رائعة منذ سنتين”.

“المنتخب السينغالي يملك فرديات رائعة ولاعبين ينشطون في أكبر الدوريات الأوروبية، تنزانيا لا نعرفها جيدا لكن يجب آخذ جميع المنافسين بجدية كبيرة”.

“يجب التحضير بشكل جيد وتحليل المنتخبات الثلاثة بشكل دقيق، لدينا الوقت الكافي وسنشاهد جميع مبارياتهم ومن يتواجد في الكان أكيد أنه يستحق ذلك”.