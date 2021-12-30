بالفيديو.. هذا ما فعله ابن الشاب خالد خلال البث المباشر مع قناة النهار

لأول مرة، وحصريا على قناة النهار، أظهر النجم العالمي، الشاب خالد، أحد أبناءه المدعو داعي.

كما نادى الشاب خالد خلال البث المباشر مع قناة النهار على ابنته المسماة جنة إلا أنها رفضت الظهور، مشيرا أنها تستحي كثيرا.

وخلال الحوار الحصري مع قناة النهار، قام ابن الشاب خالد “داعي” بحركات طريفة خلف ظهر والده.

وعلق متابعو البث المباشر على خفة دم ابن الشاب خالد وطرافته، كما تحدثوا عن الشبه الكبير بينه وبين والده.

وتمنى الشاب خالد عاما سعيدا لجميع الجزائريين، راجيا من الله أن تدوم الأفراح ويعم الأمن والاستقرار.

ديوهات عالمية للشاب خالد مع هؤلاء النجوم وهذا ما قاله عن إليسا وسولكينغ

كشف النجم العالمي الشاب الخالد، في حوار حصري مع قناة النهار عن جديده على الساحة الفنية بحلول سنة 2022.

وقال الشاب خالد لقناة النهار إنه قام بالتحضير لـ 20 أغنية ستكون مفاجأة سنة 2022، مع فنانين عالميين.

وذكر الشاب خالد عددا من الفنانين العالميين الذين شاركوه أغانيه الثنائية. من بينهم إليانا. وهي مطربة شابة من أصل فلسطيني مقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، صاحبة العشرين عاما.

كما تحدث الشاب خالد أيضا عن ديوهات غنائية تجمعه بكل من هو مغني الراب والمنتج ورجل الأعمال الأمريكي فرانش مونتانا. بالإضافة إلى ذلك النجم الإماراتي حسين الجسمي، والجزائري العالمي ديجي سنايك.

وفي حديثه عن النجم الجزائري العالمي سولكينغ، أبدى الشاب خالد إعجابه بموهبته وإصراره على النجاح. رغم الصعوبات التي اعترضته حتى بلغ العالمية.

كما قال الكينغ خالد إنه قد سبق وأن سجل أغنية “أميرة” منذ سنتين والتي جمعته مع سولكينغ. مشيرا في ذات السياق أن هنالك العديد من الفنانين الجزائريين الذين أصبح صيتهم عالميا.

أما في حديثه عن النجمة اللبنانية إليسا، وآخر حفلة لهما في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. فقال الشاب خالد إن التفكير في ديو يجمعهما مستبعد حاليا.

وفي سؤاله عن تخصيص أغنية للمنتخب الوطني الجزائري، أفاد الشاب خالد أن أول أغنية خصصها للمنتخب. لحنها الفنان القدير الراحل رابح درياسة، وكانت بمناسبة كأس العالم 1982.

بالإضافة إلى ذلك، يفكر الشاب خالد في إطلاق أغنية للمنتخب الوطني صالحة لجميع المباريات القارية والعربية والعالمية.

أما عن إقامة حفل في الجزائر، فقال الشاب خالد، إنه ينتظر تحسن الأمور الصحية لترتيب ذلك.