بالفيديو.. هذا ما يحدث عندما يتواجه جماهير “نابولي” مع جماهير “اليوفي” !!

ولكن كلا الطرفين قدما يوم أمس درسا للجميع في الروح الرياضية وذلك في فيديو تم تداوله في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

فجمهور نابولي الذي كان يتجول في شوارع تورينو إلتقى بجمهور جوفنتوس وظن الجميع أنه سيحدث شجار.

لكن ما حدث كان العكس، أين أمضيا معا أوقات رائعة وسط هتافات كبيرة، والروح الرياضية كانت الفائز الأكبر.

This is what happens when Napoli fans & Juventus fans walk down the same street in Torino 😂

📽️ IG/trollserieatim pic.twitter.com/X3iFZucfUj

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) April 21, 2018