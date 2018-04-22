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بالفيديو.. هذا ما يحدث عندما يتواجه جماهير “نابولي” مع جماهير “اليوفي” !!

الرياضة
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بالفيديو.. هذا ما يحدث عندما يتواجه جماهير “نابولي” مع جماهير “اليوفي” !!
بقلم أمير بهلول

حساسية كبيرة تلك التي تجمع بين جماهير جوفنتوس وجماهير نابولي فكلاهما يفضل خسارة الآخر كما أن مباراة اليوم ستكون حاسمة بالنسبة للكالتشيو.

ولكن كلا الطرفين قدما يوم أمس درسا للجميع في الروح الرياضية وذلك في فيديو تم تداوله في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

فجمهور نابولي الذي كان يتجول في شوارع تورينو إلتقى بجمهور جوفنتوس وظن الجميع أنه سيحدث شجار.

لكن ما حدث كان العكس، أين أمضيا معا أوقات رائعة وسط هتافات كبيرة، والروح الرياضية كانت الفائز الأكبر.

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