بالفيديو.. هكذا كانت أجواء لقاء “فيورنتينا” الأول دون “أستوري” الراحل

خاض أمسية اليوم الأحد فريق “فيورنتينا” أول لقاء له بعد وفاة قائده “دافيد أستوري” الأسبوع المُقبل إثر سكتة قلبية.

وذلك ضد الضيف “بينيفينتو” في الأسبوع ال28 من “الكالتشيو” على ملعب “أرتيميو فرانكي” بفلورنسا.

وعند حلول الدقيقة ال13 من اللقاء التي تُشير لرقم اللاعب الراحل مع الفريق البنفسجي أوقف الحكم المُباراة.

ليرفع جمهور الفيولا “ّتيفو” عملاق كُتب عليه “دافيد” إضافة إلى الرقم 13 وهو ماجعل جميع من كان بالملعب يُصفق بتأثر.

هذا وأجرى لاعبو فيورنتينا عملية الإحماء بأقمصة أستوري التي تحمل الرقم 13 كما رفع الجمهور لافتات حملت عبارة “شكرا أستوري”.