بالفيديو.. هل وصف محرز ماجر بـ”المجنون”؟

خرج الدولي الجزائري، رياض محرز عن طوره، أمس الثلاثاء عندما قام الناخب الوطني، رابح ماجر باستبداله مُبكرا خلال ودية إيران.

وأظهرت كاميرات التلفزيون الجزائري نجم “ليستر سيتي” وهو يتحدث مع زميله “كارل مجاني” غاضبا ومُستعملا الكلمة الفرنسية ” fou”.

وإعتبر أغلب من تابع اللقطة على المُباشر أو شاهدها كإعادة بالفيديو، بأن الجناح الطائر يكون قد نعت رابح ماجر بـ”المجنون”.

ومن المُنتظر أن تعرف القضية الكثير من التطورات في الأيام القادمة، خاصة وأن ماحدث ليس بالبسيط بين المُدرب ونجم “الخضر”.

ويتواجد الرجل الأول في “الخضر” في عين الإعصار بسبب خياراته الغريبة ومُعاملته “الأغرب” سواءً مع اللاعبين أو وسائل الإعلام الجزائرية.