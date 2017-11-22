بالفيديو.. هني ثالث أفضل ممرر في بلجيكا بـ 5 تمريرات

تصدر الدولي الجزائري سفيان هني قائمة أفضل الممررين في الدوري البلجيكي بعد إسدال الستار عن مرحلة الذهاب من البطولة البلجيكية.

وتمكن قائد فريق “أندرخلت” البلجيكي من صناعة 5 تمريرات حاسمة في 15 مباراة من مرحلة الذهاب.

ويحتل فريق أندرلخت المركز الثالث برصيد 28 نقطة فقط من أصل 45 نقطة ممكنة بعد مرور 15 جولة من البطولة.

وسجل “هني” هدفين فقط هذا الموسم بعد مشاركته في 1201 دقيقة من أصل 15 مباراة.

ويواجه الفريق البلجيكي أمسية اليوم نادي بايرن ميونيخ الألماني لحساب الجولة الخامسة من دوري المجموعات لمنافسة رابطة أبطال أوروبا.