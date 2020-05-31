بالفيديو والصور.. افتتاح المسجد النبوي في السعودية بعد إغلاق طويل

قامت السلطات في السعودية، فجر اليوم الأحد، بفتح أبواب المسجد النبوي أمام المصلين.

ويأتي ذلك، بعد إغلاق دام 74 يوما، للوقاية من تفشي جائحة كورونا.

ونشر موقع وكالة شؤون المسجد النبوي على تويتر، شريط فيديو وصورا لعملية الافتتاح.

وأغلقت المملكة العربية السعودية المساجد وجمدت العمرة وفرضت حظر التجول في عدة مناطق من البلاد، منذ مدة، لمواجهة فيروس كورونا.

بدء توافد المصلين لآداء صلاة الفجر في #المسجد_النبوي pic.twitter.com/mpJx80bnSY — وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) May 31, 2020