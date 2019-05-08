بالفيديو والصور… الأمير هاري وميغان ماركل يعرفان العالم على طفلهما

كسّر الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، التقاليد الملكية البريطانية، ليظهرا داخل كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور، اليوم، ليعرفا العالم على طفلهما.

ويظهر الأمير هاري في مقطع الفيديو، وهو يحمل طفله الذي ولد قبل يومين ونصف، وأظهر وجهه.

وتحدث الأمير عن سعادته وفرحته التي لا توصف لكونه أصبح أباً.

وبدورها، قالت ماركل :”إنه سحر هذا مذهل حقاً، لدي أفضل رجلين في العالم ، لذا أنا سعيدة جداً”.

وتحدثت ماركل عن ابنها قائلة :”طبعه رائع هو هادئ حقاً لذا كانت أيام مميزة”، شاكرة الجميع على تمنياتهم ومحبتهم لها.

وعبر الأمير هاري عن سعادته قائلاً:”نحن سعيدون جداً لنحظى بهذه الهدية الصغيرة المليئة بالفرح وأنه سيتسنى لنا أن نمضي الوقت الثمين معه وأن نراقبه يكبر شيئاُ فشيئاً”، حسب موقع الفن.

وردا على سؤال عمن يشبه الطفل، قال هاري إنه من السابق لأوانه القول: “شكله يتغير كل يوم، فمن يدري؟”.

ولم يكشف الوالدان بعد، عن إسم الطفل، الذي أطلقت عليه الصحافة لقب “بيبي ساسكس”.