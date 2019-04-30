بالفيديو: وصول أحمد أويحيى إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة

وصل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، اللحظة، إلى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

ويمثل أحمد أويحيى صبيحة اليوم الثلاثاء أمام قاضي المحكمة، في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.

من جهتها كانت مصالح الدرك الوطني قد سلّمت أحمد أويحيى استدعاء للمثول أمام وكيل الجمهورية.

وقد شهدت محكمة سيدي امحمد منذ الصباح الباكر تعزيزات أمنية استثنائية في كل الطرق المؤدية إلى المحكمة تفاديا لأي انزلاق.