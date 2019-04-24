بالفيديو : لحظة نقل الإخوة كونيناف من المحكمة إلى سجن الحراش!

رصدت، كاميرا النهار، لحظة خروج المتهمون في قضايا فساد، الإخوة كونيناف من محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

ومن جهته، أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، إيداع الإخوة كونيناف الحبس المؤقت.

كما قرّر القاضي بمحكمة سيدي امحمد، في قضية كونيناف، إيداع شخص آخر وهو مسير لشركة الحبس المؤقت.

ويواصل قاضي التحقيق تحقيقه مع باقي الموقوفين، حيث يتعلق الأمر بـ7 أشخاص يعملون في وزارة الصناعة من بينهم امرأتان.

وفتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، عدة ملفات تخص قضايا الفساد المتعلقة بالإخوة كونيناف، ومنها مشاريع غير مكتملة وأخرى حصلوا عليها.

بالإضافة إلى أخذ جزء كبير من أموال المشاريع قبل انطلاقها.

وإلى جانب ذلك،تحرت فصيلة الأبحاث أيضا عن كل المشاريع التابعة،لشركة “كو جي سي”،التي تعمل في مجال الموارد المائية وبناء السدود.

حيث بينت التحريات الأولية تورط كل الإخوة كونيناف ومعهم سيدة تعمل بالوظيف العمومي.

كما اتضح أيضا من خلال تحريات مصالح الدرك الوطني، بأن الإخوة كونيناف حوّلوا آلاف المليارات نحو الخارج بطريقة غير قانونية.

وأحال أمس الثلاثاء،وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد الإخوة كونيناف،و8 إطارات من وزارة الصناعة، بتهمة استغلال النفوذ، إلى قاضي التحقيق .

بالإضافة، إلى التمويل الخفي للأحزاب السياسية، إبرام عقود ولاحق مخالفة للأحكام التنظيمية والتشريعية، استغلال الوظيفة، تعارض المصالح.