بالفيديو.. ولد علي:”المولودية فريق الشعب والرئيس بوتفليقة وصانا عليها”

أكد وزير الشباب والرياضة “الهادي ولد علي” أن مولودية الجزائر فريق عريق يستحق مُساندة الدولة الجزائرية وتشجيعات وزارة الرياضة.

وقال ولد علي على هامش توديعه لتشكيلة مولودية الجزائر التي شدت الرحال اليوم صوب الكونغو برازافيل من مطار هواري بومدين.

“أنا هنا لتوديع وتشجيع هذا الفريق العريق والمحبوب لدى كافة الشعب الجزائري في بداية مُغامرته الإفريقية للمرة الثانية على التوالي”.

“أتمنى أن يكون الحظ مع المولودية هذا الموسم ويكون التتويج القاري الثاني في تاريخ العميد”.

وختم ولد علي:”فريق المولودية يستاهل دعم الدولة الجزائرية ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أوصانا بدعم الأندية”.