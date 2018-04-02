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بالفيديو.. “بونجاح ” يُسجل ثنائية ويَبصم على هدف عالمي !

الرياضة
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بالفيديو.. “بونجاح ” يُسجل ثنائية ويَبصم على هدف عالمي ! بغداد بونجاح
بقلم وليد كويني

واصل النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” تألقه اللافت عندما سجل أمسية اليوم الإثنين، ثنائية مع فريقه “السد” ضد ضيفه “الوصل” الإماراتي.

في لقاء فاز به زملاء نجم برشلونة السابق “تشافي هرنانديز” بثنائية لهدف لحساب الجولة الخامسة من رابطة أبطال آسيا.

وكان بونجاح قد سجل هدف التقدم للسد في الدقيقة 9 قبل أن يضيف الثاني على طريقة ماجر في الدقيقة الـ52.

ليواصل نادي السد القطري إحتلال المركز الأول للمجموعة الثانية برصيد 12 نقطة كاملة قبل جولة عن التأهل للدور القادم.

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