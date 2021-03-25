بالفيديو.. شاهد غرف تغيير ملابس الخضر قبل مواجهة زامبيا

الرياضة
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بالفيديو.. شاهد غرف تغيير ملابس الخضر قبل مواجهة زامبيا صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تتواجد غرف تغيير ملابس المنتخب الوطني الجزائري في أبهى حلة تحسبا لمواجهة زامبيا المُقررة بداية من الساعة الثامنة ليلا.

هذا وسيواجه ثعالب الصحراء المُنتخب المُضيف رسميا بالقميص البديل أي الأخضر الذي تم الكشف عنه صبيحة اليوم الخميس.

المواجهة المُقررة بملعب هيروز الوطني بالعاصمة الزامبية لوزاكا تدخل لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كان 2022.


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