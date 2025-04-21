بالفيديو.. شياخة هدافا ويساهم في فوز كوبنهاغن في الدوري الدنماركي

شارك الدولي الجزائري أمين شياخة، مساء اليوم الاثنين، في الفوز الكبير الذي حققه ناديه أف سي كوبنهاغن أمام نادي آرهوس في الدوري الدنماركي.

وسجّل أمين شياخة هدفا جميلا برأسية محكمة في آخر دقائق المباراة التي انتهت بفوز كوبنهاغن بثلاثية مقابل هدف واحد.

وبذلك، قاد شياخة فريقه كوبنهاغن لتصدر الدوري الدنماركي مؤقتاً.

وكان مهاجم الخضر قد دخل إلى أرضية الميدان في الدقيقة 71، ليتمكن من دك شباك الخصم بعد 10 دقائق من ذلك، رافعا رصيده إلى هدفين في البطولة، و سبعة أهداف، في المسابقات الرسمية التي شارك فيها.

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