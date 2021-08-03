بالفيديو.. محرز يُسجل هدفا رائعا أمام بلاكبول

سجل أمسية اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز هدفا رائعا مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام بلاكبول.

الساحر الجزائري أضاف الهدف الثاني للسيتي في المواجهة الودية التحضيرية بطريقة رائعة، وهو الهدف الثالث له في ثلاث مباريات.

كما قدم محرز تمريرة حاسمة جميلة في مواجهة اليوم لزميله إلكاي غوندوغان جاء منها الهدف الثالث.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو الهدف وأرفقه بعبارة:”لا يتوقف عن التسجيل ! ساحر العرب رياض محرز يمنحنا التقدم مجددا”.

وفي تغريدة آخرى قال حساب السيتي:”الكل سعيد بفخر العرب”.