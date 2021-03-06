بالفيديو والصور.. مصرع 4 أشخاص جرفتهم أمطار الفيضانات في الشلف

إنتشلت مصالح الحماية المدنية 4 أشخاص على إثر فيضان واد مكناسة بعد تساقط الامطار الذي شهدته ولاية الشلف هذا المساء.

وحسب ذات المصالح تم إنتشال مساء اليوم 4 أشخاص وهم إمراتان ورجل وطفل في حصيلة اولية إثر ارتفاع منسوب المياه بالواد.

وأضافت ذات المصالح فإن فيضان الوادي تسبب في غلق الطريق المؤدي الى بلدية اولاد بن عبد القادر.

كما شهد الطريق السيار ارتفاع منسوب المياه بعد سقوط كمية من الأمطار مما ادى لتحويل حركة السير نحو الطريق الوطني رقم 4.

اشارت ذات المصالح أن الطريق الرابط بين الشرفة و بلدية أولاد بن عبد القادر و الطريق السيار شرق – غرب المقطع من محول وادي سلي إلى محول المصالحة بلدية الشلف مغلقان أمام حركة المرور بسبب تجمع مياه الأمطار.



