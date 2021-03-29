بالفيديو : بشرى العقبي تخرج عن صمتها وتكشف .. “راني وليت بقوة على جالكم”

نشرت الممثلة والفنانة بشرى العقبي فيديو عبر صفتحها تطبيق الأنستغرام لأول مرة عقب الفضيحة التي تعرضت لها مؤخرا.

وظهرت الفنانة بمعنويات مرتفعة ووعدت بكشف تفاصيل كل القضية وستقص ل ماوفع لها عقب فصل العدالة في الامر.

بشر العقبى تحدتث في الفيديو وقالت أنه من حق جمهورها معرفة كل التفاصيل وسيتحقق لهم ذلك بعد أن تفصل العدالة.

وقالت بشرى “راني وليت بقوة على جالكم.. هذا الابتلاء بينلي معزتي عندكم وحبكم ليا ملي كنت صغيرة”.

كما إعتبرت بشرى العقبى ان ما وقع لها هو إبتلاء كما ان كل الناس عرضة لهذا الأمر الذي يجب أن نستخلص منه الامور الإيجابية .

وواصلت بشرى العقبي انها تكشف كل شيء لا من اجل الشهرة اوel buzz على حد قولها وإنما من أجل أخد العبرة.

وشكرت بشرى العقبي كل ما وقف معها في محنتها والمؤامرة التي تعرضت لها الأامر الذي زادها ثقة وإرادة في الإستمرارية.

وإختتمت بشرى العقبي قائلة: لدينا ثقة كبيرة في العدالة الجزائرية وكذا جمهوري معي وقضيتي تنتكفل بها الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان.