بالفيديو.. غوركوف:”مٌحيط الخضر حَطم كل الإنسجام بيْن اللاعبين”

أكد الناخب الوطني الأسبق كريسيان غوركوف، بأن بعض الأمور الغير الرياضية كانت وراء تحطيم الخضر وعدم تأهله لمونديال روسيا.

وصرح التقني الفرنسي بذلك خلال نزوله ضيفا بأحد الحصص بقناة “آس آف آر” الفرنسية، حيث قال:

“لن أتحدث عن التصفيات ولا أتحمل الإقصاء من مونديال روسيا، رغم أننا لعبنا أمام تنزانيا”

“كان هنالك ترابط كبير بين اللاعبين، والجميع كان راضي على الأداء، بوجود لاعبين بإمكانيات كبيرة مثل ياسين براهيمي”.

كما تحدث غوركوف ضمنا عن رئيس الفاف الأسبق روراوة قائلا:”لكن خسارة، محيط المنتخب حطم كل ذلك الإنسجام”.