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بالفيديو.. بلايلي يهز شباك مازيمبي بهدف عالمي !!

الرياضة
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بالفيديو.. بلايلي يهز شباك مازيمبي بهدف عالمي !!
بقلم وليد كويني

إفتتح الدولي الجزائري، يوسف بلايلي باب التهديف لناديه، أمسية اليوم في شباك الضيف “تي بي مازيمبي” الكونغولي.

في لقاء ذهاب الدولي النصف نهائي من منافسة دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن لاعب “أنجي” السابق من زيارة الشباك بطريقة جميلة، عندما أسكن الكُرة في الشباك بتسديدة مخادعة في الدقيقة 51.

ليفجر لاعب “الخضر” حناجر جماهير “المكشخة” التي حضرت بقوة في مدرجات ملعب العاصمة التونسية “رادس”.


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