بالفيديو.. بلماضي يقصف محللي البلاطوهات لهذا السبب !!

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، أن من انتقدوا إختيار المنتخب القطري لواجهته ودياً لا يعرفون أبجديات كرة القدم.

وتحدث “بلماضي” في حوار حصري خص به تلفزيون “النهار”، أين تطرق للعديد من النقاط التي تخص المنتخب قائلا:

“يجب أن يعلم الجميع أننا المُنتخب الإفريقي الوحيد الذي لعب مباراة خلال هاته الفترة من السنة لعدم تواجد مواعيد دولية للفيفا”.

مضيفا:”شاهدنا مستوى الكرة الآسيوية في لقاء العين الإماراتي والترجي التونسي في كأس العالم للأندية والفوز الذي حققوه على بطل إفريقيا بثلاثية”.

وختم بلماضي:”منتخب قطر يملك أسماء مختلفة منها إفريقية ومغاربية تمتاز ببنية مورفولوجية عالية مثل كريم بوضياف وبوعلام خوخي”.