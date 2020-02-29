بالفيديو.. “بولاية” يُسجل هدفا عالميا مع “ميتز”

الرياضة
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بالفيديو.. “بولاية” يُسجل هدفا عالميا مع “ميتز” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قاد النجم الدولي الجزائري “فريد بولاية” فريقه “ميتز” للفوز ضد مُضيفه “أميان” سهرة اليوم السبت.

“ميتز” فاز خارج أرضه بهدف دون رد لحساب الجولة ال27 من الدوري الفرنسي.

“بولاية” سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة ال26 بطريقة رائعة ليُغادر الميدان في الدقيقة ال85.

اللقاء شهد أيضا مُشاركة الحارس الدولي الجزائري “ألكسندر أوكيدجة” من جانب ميتز طيلة ال90 دقيقة.


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