بالفيديو.. “بولاية” يُسجل هدفا عالميا مع “ميتز”

“ميتز” فاز خارج أرضه بهدف دون رد لحساب الجولة ال27 من الدوري الفرنسي.

“بولاية” سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة ال26 بطريقة رائعة ليُغادر الميدان في الدقيقة ال85.

اللقاء شهد أيضا مُشاركة الحارس الدولي الجزائري “ألكسندر أوكيدجة” من جانب ميتز طيلة ال90 دقيقة.

🇩🇿⚽️ Farid Boulaya’s goal as seen from the stands 🔥🔥 pic.twitter.com/hV2CgjGrTU

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) February 29, 2020