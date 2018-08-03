بالفييو ..هذا ما يجب فعله لتفادي تعفن وتغير لون اللحم

مع قتراب عيد الاضحى يكثر الحديث عن تعفن اللحوم وتغير لونها وكذا الأسباب المؤدية إلى ذلك بعد عملية الذبح .

وقال أحد المختصين، أن الكبش يجب ان يكون في حالة راحة أي لا نتعبه قبل ذبحه وأضاف، يجب ان نقدم للأضحية قبل 12 ساعة من ذبحها الماء،لأنه إذا أكل فإن ميكروبات المعدة ستمشي في الدم .

وأضاف، يجب أن يكون مكان الذبح نظيف ، لايجود به غبار ولا حر قاتل .

كما لا يجب تعليق الأضحية بعد ذبحها في أي مكان شجرة أو غيرها .

-عدم كثرة الأيدي أثناء السلخ لتفادي انتشار الامراض والميكروبات مع الحرص على نظافة آلات الذبح.