بالفيديو.. مدرب البنين:” مأموريتنا ستكون صعبة في تشاكر”

أكّد مدرب منتخب البنين التقني الفرسني ميشال دوسيي، أن مهمة أشباله ستكون صعبة في مواجهة المنتخب الوطني في تصفيات كان 2019.

وصرح دوسيي أمسية اليوم، خلال وصوله لمطار هواري بومدين قائلا:”سنكون أمام تحدي كبير لأننا سنواجه منتخبا يملك أسماء كبيرة”.

وأضاف قائلا:”الأمور ستكون صعبة مع مدرب جديدة وعلى ملعب تشاكر لأن منتخبكم لم يسبق له الخسارة في تشاكر لكننا سنحضر لذلك”.

يذكر أن وفد منتخب البنين حلّ أمسية اليوم بالجزائر، ومن المنتظر أن يجري غدا خصة تدريبية على ملعب مصطفى تشاكر في توقيت المباراة.