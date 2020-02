بالفيديو.. تمريرة حاسمة عالمية من محرز ضد ليستر

السيتي حل ضيفا على ملعب “كينغ باوور” لمواجهة ليستر سيتي لحساب الجولة ال27 من الدوري الانجليزي الممتاز، وعاد بالفوز بنتيجة هدف دون رد.

الهدف الوحيد سجله اللاعب “غابريال خيسوس” في الدقيقة 80 بعد عمل فردي رائع وتمريرة على طبق من قائد الخضر رياض محرز.

المواجهة شهدت مشاركة الساحر الجزائري طيلة أطوارها كما عرفت تضييع “سرجيو أغويرو” لركلة جزاء في الدقيقة ال62.

⚽️ BUT! Mahrez offre un caviar à Jesus après une excellente course en plein axe, et l'attaquant de Man City ouvre le score contre Leicester !pic.twitter.com/D8Av7NLt17

— Le Fennec (@LeFennecFC) February 22, 2020