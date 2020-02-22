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بالفيديو.. تمريرة حاسمة عالمية من محرز ضد ليستر

الرياضة
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بالفيديو.. تمريرة حاسمة عالمية من محرز ضد ليستر صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم أمسية اليوم السبت النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” على تمريرة حاسمة سحرية مع فريقه مانشستر سيتي.

السيتي حل ضيفا على ملعب “كينغ باوور” لمواجهة ليستر سيتي لحساب الجولة ال27 من الدوري الانجليزي الممتاز، وعاد بالفوز بنتيجة هدف دون رد.

الهدف الوحيد سجله اللاعب “غابريال خيسوس” في الدقيقة 80 بعد عمل فردي رائع وتمريرة على طبق من قائد الخضر رياض محرز.

المواجهة شهدت مشاركة الساحر الجزائري طيلة أطوارها كما عرفت تضييع “سرجيو أغويرو” لركلة جزاء في الدقيقة ال62.


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