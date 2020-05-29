بالوثيقة.. إدارة العميد تنتفض وتهدد باللجوء للقضاء !!

خرجت إدارة فريق مولودية الجزائر عن صمتها سهرة اليوم الجمعة لتضع النقاط على الحروف وترد على شائعات قضية مرواني التي صنعت الحدث مؤخرا.

إدارة العميد أصدرت بيان صحفي أكدت فيه أنه لايحق لأي شخص الحديث بإسم المولودية ماعدا رئيس مجلس الإدارة وخلية الإعلام والإتصال.

ذات البيان أضاف أن مولودية الجزائر ككيان ستحترم دائما قرارات الاتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

وختمت الإدارة العاصمية بيانها بالتأكيد على ذهابها للقضاء في حال حاول البعض المساس بتاريخ هذا الفريق العريق.