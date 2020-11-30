بالوثيقة.. استئناف الرحلات الجوية مع فرنسا بداية من 27 ديسمبر

تستأنف الرحلات الجوية التجارية، مع فرنسا اعتبارا من تاريخ السابع والعشرين من شهر ديسمبر الداخل.

وتحصلت”النهار اونلاين” على نسخة من التلكس الذي تلقته سلطات الطيران المدني، جاء فيه ما يلي”بعد اتفاق مع السلطات الصحية الفرنسية والحكومة الجزائرية وكذا مديرية الطيران المدني تقرر استئناف الرحلات الجوية”.

وتوقعت الحكومة حسبما تضمنه التلكس استىناف الرحلات اعتبارا من تاريخ السابع والعشرين من شهر ديسمبر الداخل.

وأكدت على ضرورة تغيير نهائي للرحلات من t2a إلى t2e وكذا تغيير نهائي t4 الى نهائي t3، وأمهلت الحكومة ٱجال 48 ساعة من أجل ابلاع كافة الوكالات.