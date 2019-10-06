بالوثيقة..جمعية أولياء التلاميذ حذرت مديرية التربية لسطيف قبل حدوث الكارثة بـ6أشهر

كشفت مراسلة رسمية بعثت بها جمعية أولياء التلاميذ لمتوسطة علي زرماني ببوعنداس إلى مديرية التربية لولاية سطيف عن تحذير من وقوع كارثة قد يتسبب فيها الجدار الخارجي للمتوسطة

وحسب نسخة عن المراسلة التي قامت بها جمعية أولاياء التلاميذ، فإنها قدر راسلت مديرية التربية يوم 7 سبتمبر من الشهر المنصرم،.

وطالبت الجمعية باصلاح الجدار الخارجي للمتوسطة قبل وقوع أي كارثة

وحسب ذات الوثيقة فإن المراسلة الأولى كانت يوم 7 أفريل 2019، وجاء في نص المراسلة أن إدارة المتوسطة قد راسلت مديرية التربية عدة مرات بخصوص الجدار.

ودعت مراسلة جمعية أولياء التلاميذ إلى ضرورة غلق دورة المياه وتجديدها، ووضع حل للجدار الأمني الخارجي.

بالموازاة مع ذلك طالبت الجمعية بتجديد المطعم المدرسي الذي يحتوي مادة الأميونت، ، وتجديد الواجهة الخارجية للمدرسية،و كذلك الساحة.

وكان من جملة المطالب التي رفعها اولياء التلاميذ انجاز قاعة خاصة بممارسة الرياضة، للمؤسسة التي تحتضن 586 تلميذ.

عن طلب تدخل عاجل لاصلاح الجدار الذي