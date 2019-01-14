“بونجاح” يتوّج بالكرة الذهبية الجزائرية

توّج الدولي الجزائري نجم نادي السد القطري بغداد بونجاح، اليوم الإثنين، بلقب أحسن لاعب جزائري خلال سنة 2018.

في الحفل الذي أقيم بقاعة أوبرا الجزائر “بوعلام بالسايح”، والذي تنظمه يوميتي “الهدّاف” و”لوبيتور”.

وإستلم المهاجم السابق لإتحاد الحراش الجائزة من يد أسطورة الدفاع البرازيلي “روبيرتو كارلوس” الذي أبدى إعجابه به حسب تصريحاته.

وجاء تتويج الملقب بـ”السفاح” نظير موسم مذهل سجّل خلاله 56 هدفاً في 40 مباراة، وإختير كأفضل هدّاف في العالم.

ومنحت جوائز الحفل لمستحقيها على النحو الآتي:

*أفضل لاعب جزائري : بغداد بونجاح (السد القطري)

أفضل لاعب محلي : عبد الرحمان مزيان (إتحاد العاصمة).

أفضل لاعب أجنبي : إبراهيم آمادا (مولودية الجزائر).

أفضل فريق: شباب قسنطينة (المتوّج بلقب الموسم الماضي).

أفضل هدّاف : أسامة درفلو (هدّاف بطولة الموسم الماضي).

أفضل لاعب آمال : هشام بوداوي (أتليتيك بارادو).

أفضل حارس : مصطفى زغبة (وفاق سطيف).

أفضل مدرب: الناخب الوطني جمال بلماضي.

أفضل جمهور: جمهور شبيبة القبائل.