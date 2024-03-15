بتكوفيش يكشف قائمة اللاعبين المعنين بالتربص المقبل للخضر

كشف الناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للمنتخب الوطني.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، القائمة التي اختارها الناخب الوطني بيتكوفيتش، والتي ضمت 31 لاعبا.

وشهدة قائمة الناخب الوطني، غياب عدة أسماء من ركائز الخضر، أبرزهم القائد رياض محرز، مع تلقي أسماء جديدة دعوة لأول مرة على غرار منصف بقرار.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيدخل في تربص تحضيري في الفترة ما بين 18 إلى 26 مارس الجاري، بمركز سيدي موسى.

ومن المقرر أن تخوض العناصر الوطنية، خلال هذا التربص مبارتين وديتين تحضيريتين، في مواجهة منتخب بوليفيا يوم 22 مارس، ثم في مواجهة منتخب جنوب افريقيا يوم 26 من ذات الشهر.