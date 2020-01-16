بالأرقام.. محرز يُبهر “السيتي” ويرد على “غوارديولا”

كشف الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساهمة “رياض محرز” الكبيرة في الأهداف المسجلة من قبل تشكيلة مانشستر سيتي.

الحساب نشر صورة فرحة الساحر الجزائري بهدفه في مرمى أستون فيلا أمسية السبت وأرفقها بأرقام رائعة لقائد الخضر.

وجاء في التغريدة:”رياض محرز ساهم في تسجيل هدف كل 77.6 دقيقة له مع السماوي في الدوري الممتاز هذا الموسم”.

وأضاف الحساب ان محرز لعب 1086 دقيقة في البريمرليغ هذا الموسم باصما على 7 أهداف و7 تمريرات حاسمة.