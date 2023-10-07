بتيرة: “لاعبينا أبرزو فعاليتهم الهجومية أمام الساورة”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب شباب قسنطينة، عاطف بتيرة، رضاه عن مردود لاعبيه، خاصة المهاجمين، بعد فوزهم بثلاثية أمام شبيبة الساورة.
وصرح بتيرة، لتلفزيون “النهار”: “في بداية المباراة شبيبة الساورة فرض علينا ضغطه ما جعلنا نرتكب أخطاء في اخراج الكرة”.
كما أضاف: “تحسن آداؤنا مع مرور الوقت، ونجحنا في خلق فرصتين قبل تسجيل أول هدف، ما حررنا في باقي أطوار المباراة”.
وتابع عاطف بتيرة: “قدمنا نفس الآداء مقارنة بمبارياتنا السابقة، الامر الوحيد الذي تغير هو إظهار لاعبينا لفعاليتهم الهجومية”.
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