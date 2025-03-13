بجاية: الشرطة تحجز 8 قناطير من الدجاج فاسد بسيدي عيش

تمكنت عناصر أمن دائرة سيدي عيش التابعة لأمن ولاية بجاية من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء فاسدة غير صالحة للإستهلاك البشري كانت موجهة للتسويق بمدينة سيدي عيش تقدر بـ 821.38 كلغ.

العملية جاءت أثناء قيام عناصر الشرطة بدوريات مراقبة بإقليم الإختصاص و في حدود الساعة 08:30 صباحا. و لدى وصولهم إلى شارع العقيد أعميروش وسط مدينة سيدي عيش لفتت إنتباههم شاحنة تبريد من نوع هيونداي مركونة على حافة الطريق. و لدى إخضاعها للتفتيش و المراقبة عثر بداخلها على كمية معتبرة من الدجاج و أحشاء الدجاج داخل صناديق دون إحترام شروط النظافة و الصحة.

وبعد حضور الطبيب البيطري التابع لمصلحة الصحة و النظافة العمومية لبلدية سيدي عيش لأجل معاينة المنتوج، و بعد عملية المعاينة تبين عدم صلاحية هذا المنتوج للإستهلاك البشري، ليتم حجز السلعة وإتلافها، مع إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى الجهات المختصة لإستكمال الإجراءات