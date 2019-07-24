بجاية.. ترقية 202 شرطي بمناسبة الذكرى الـ57 لتأسيس الشرطة الجزائرية

ستقوم مصالح أمن ولاية بجاية، غدا الأربعاء، بتقليد الرتب للمستفدين من ترقيات في سلك الشرطة والمقدر عددهم 202 شرطي.

وستنظم مصالح الأمن بالولاية حفل تكريم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 57 لتأسيس الشرطة الجزائرية، علي شرف الحاضرين وتقليد الرتب للمستفيدين من ترقيات إلى رتب أعلى.

والمقدر عددهم بـ 202 ترقية منها ترقية 3 عمداء شرطة إلى رتبة عميد أول للشرطة، وترقية 3 محافظ الشرطة إلى رتبة عميد شرطة، وترقية 11 ملازم أول للشرطة إلى رتبة محافظ شرطة

كما سيتم ترقية مفتشي رئيسي للشرطة إلى رتبة ملازم أول للشرطة، وترقية 10 مفتش شرطة إلى رتبة مفتش رئيسي للشرطة.

الى جانب ترقية 4 حافظ أول للشرطة إلى رتبة مفتش شرطة، ترقية 52 حافظ شرطة إلى رتبة حافظ أول للشرطة، ترقية 117 عون شرطة إلى رتبة حافظ شرطة.

كما سيتم بالمناسبة توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين في مختلف التظاهرات الرياضية والثقافية المعدة بالمناسبة،

وكذا تكريم أفراد الشرطة المحالين على التقاعد، بالإضافة إلى تكريم منتسبي الأمن الوطني وذويهم المتحصلين على شهادة الباكالوريا.