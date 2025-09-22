بجاية: عامين سجنا نافذا لشخصين إعتديا على موظفين بالمستشفى

تمكنت عناصر الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية بجاية من توقيف رجل و إمرأة يبلغان من العمر 27 و 38 سنة تورطا في قضية إهانة موظفي الصحة العمومية متبوع بالإعتداء و التهديد.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة في حدود الساعة الثانية صباحا نداء من قاعة الارسال مفاده تعرض طاقم طبي عامل المستشفى الجامعي خليل عمران بجاية للإعتداء الجسدي و السب و الشتم. مع التهديد من طرف شخصين من ذكر و أنثى.

على الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان أين تبين أن المشتبه فيهما لاذا بالفرار بعد فعلتهما. و بعد المطاردة تم توقيفهما على مستوى حي براندي من قبل عناصر الشرطة العاملة بالميدان. حيث كانا في حالة سكر.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية إهانة موظفي الصحة العمومية متبوع بالإعتداء و التهديد. وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. و بعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهما أمر إيداع مع عامين حبس نافذا وغرامة مالية قدرها 200000 دج.

