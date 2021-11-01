بجاية: نادي أقبو لكرة القدم إناث يتوج بكأس الدورة الوطنية

توج فريق نادي كرة القدم إناث لأقبو بكأس الدورة الرابعة من الدورة الدولية لكرة القدم النسوية داخل القاعة و التي أخذت هذه السنة طابع وطني بسبب غياب فرق أجنبية عن المشاركة نتيجة ظروف الجائحة و غلاء تذكرة السفر.

و عادت المرتبة الثانية في هذه المنافسة الكروية الى، شبلات فريق الأمن الوطني فيما أحرز فريق النادي الرياضي لقالمة على المرتبة الثالثة. يذكر أن هذه الدورة إقتصرت فيها المشاركة على ستة فرق نظرا للظروف الوبائية.