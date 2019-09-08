 بجاية.. 13 قتيلا توفوا غرقا خلال موسم الاصطياف

سجلّت، ولاية بجاية خلال موسم الإصطياف لهذه السنة 13 حالة وفاة، حيث وافتهم المنية غرقا على مستوى شواطئ الولاية.

وفي إحصائية لمصالح الحماية المدنية الولائية، فإنّ عدد الموتى وصل إلى 13 فردا من بينهم ثلاثة أطفال، على مستوى كل شواطئ بجاية.

وأوضح ذات البيان، أنّه وخلال نفس الفترة تمكنت ذات المصالح من انقاذ من إنقاذ حوالي ثلاثة آلاف و464 شخص من موت محقق.

واستنادا لذات المصدر الذي أرجع حدوث حالات الغرق المميتة هي نتيجة لعدم الامتثال للتعليمات التقليدية التي غالبًا ما لاتُحترم.

وأشار ذات المصدر إلى أنّه تم تسجيل 9 حالات غرق المميتة بـ9 شواطئ ممنوعة من السباحة، أما الأربع حالات المتبقية فهي في شواطئ مسموحة.