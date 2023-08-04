بجاية: 3 وفيات غرقا في يوم واحد بشاطيء غير محروسة بملبو

تدخل عناصر الحماية المدنية لولاية بجاية لأجل إنتشال جثة مصطاف يبلغ من العمر 16 سنة ينحدر من ولاية برج بورعريج كان قد غرق بشاطيء غير مسموح للسباحة بساحل بلدية ملبو شرق بجاية.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية في نفس اليوم لاجل إنتشال جثة مصطاف أخر بعد تعرضه لحادث لغرق بالنفس المكان و يتعلق الامر بالضحية المنحدر من ولاية برج بوعرريج يبلغ من العمر 17 سنة.

هذا و لاتزال الأبحاث جارية للعثور على شاب ثالث من تعداد المصطافين يبلغ من العمر 17 سنة ينحدر من ولاية سطيف.