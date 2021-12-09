بحاية.. الدرك الوطني يوقف 11 شخصا قاموا بالتعدي على مركز إنتخابي

أوقفت عناصر الدرك الوطني ببجاية 11 شخصا قاموا بالتعدي على مركز إنتخابي خلال موعد الإمتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر الماضي.

الموقوفون تم تقديمهم أمام الجهات القضائية بتهمة التعدي على مركز انتخاب و عرقلة العملية الإنتخابية.

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي عن تسجيل تجاوزات وقعت بأحد المراكز في ولاية الجلفة.

كما أوضح شرفي أن أحد المترشحين بذات الولاية قام بكسر احد صناديق الإقتراع.

ولم يعرف لحد الان الدوافع لذلك حيث قام بضرب الصندوق الامر الذي تسبب في تشققه.

وواصل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات انه تم إحالة ملف المعني بالامر إلى وكيل الجمهورية الذي بدوره سيتخذ ضده الإجراءات القانونية.

كما قال محمد شرفي انه تم تسجيل حالة تزوير لأحد المؤطرين حيث أخذ المحاضر وحاول الخروج بها تم القبض عليه متلبس وتم تحويله للجهات القضائية.

وأعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 16 سا.

حيث بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 24.27 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 16سا بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 23.30بالمائة.

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توفي صبي حديث الولادة متأثرا بفيروس كورونا بعد يوم واحد من ولادته بعيادة التوليد ثارقة أوزمور بولاية بجاية.