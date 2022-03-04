بحاية: شرطة أقبو تطيح بتاجر الكوكايين
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة أقبو بأمن ولاية بجاية من توقيف مجرم يبلغ من العمر 38 سنة. والذي يمتهن ترويج المخدرات بمدينة أقبو وضواحيها.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفادها وجود شخص مشبوه يقود مركبة من نوع بيجو 207 قادمة من مدينة تازمالت إتجاه مدينة أقبو. و بحوزته كمية من مادة الكوكايين لغرض المتاجرة بها.
وقامت ذات المصالح على الفور، بوضع خطة محكمة وتطويق كل مداخل المدينة. وبعد القيام بدوريات مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 26 تم توقيف المركبة السالفة الذكر. كما تم بعد تفتيشها العثور على كمية من المخدرات (كوكايين) تقدر بـ 04 غرام، مع مبلغ مالي قدره 56000 دج يعد من عائدات ترويج المخدرات.
كما تم إستمرارا للتحقيق وبعد عملية تفتيش منزل المشتبه فيه التي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تمكنت من حجز قطع من المخدرات (كيف معالج). على شكل قطع صغيرة مهيأة للبيع. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المخدرات (الكوكايين، كيف معالج) قصد إعادة البيع بطريقة غير مشروعة. وقد تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع.
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بجاية.. سارق العيادات الطبية في قبضة الأمن
أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث التابعة لأمن ولاية بجاية مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 49 سنة. والذي تورط في عدة قضايا سرقة مست بالخصوص العيادات الطبية العمومية والخاصة بمدينة بجاية.
وجاءت تفاصيل القضية بعدما تعرضت طبيبة تعمل بالعيادة المتعددة الخدمات إحدادن لسرقة حقيبتها اليدوية من طرف مجهول.
والتي كانت بداخلها أغراضها الشخصية، لتباشر مصالح الشرطة فور ذلك ب عمليات بحث وتحري واسعة. ليتم تحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وقد تبين بأن المشتبه فيه سبق له وأن نفذ عدة عمليات سرقة بنفس الطريقة. فبعد دخوله العيادة الطبية يوهمهم بأنه يرغب في أخذ موعد طبي لأحد أفراد عائلته.
بعدها ينتهز الفرصة المواتية وإنهماك الضحايا في عملهم ويقوم بسرقة أغراضهم الشخصية (الحقائب اليدوية، الهواتف النقالة). ثم يقوم بالمغادرة دون أن ينتبه له أي شخص. وفور نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة من داخل العيادات الطبية.
كما تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع.