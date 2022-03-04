بحاية: شرطة أقبو تطيح بتاجر الكوكايين

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة أقبو بأمن ولاية بجاية من توقيف مجرم يبلغ من العمر 38 سنة. والذي يمتهن ترويج المخدرات بمدينة أقبو وضواحيها.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفادها وجود شخص مشبوه يقود مركبة من نوع بيجو 207 قادمة من مدينة تازمالت إتجاه مدينة أقبو. و بحوزته كمية من مادة الكوكايين لغرض المتاجرة بها.

وقامت ذات المصالح على الفور، بوضع خطة محكمة وتطويق كل مداخل المدينة. وبعد القيام بدوريات مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 26 تم توقيف المركبة السالفة الذكر. كما تم بعد تفتيشها العثور على كمية من المخدرات (كوكايين) تقدر بـ 04 غرام، مع مبلغ مالي قدره 56000 دج يعد من عائدات ترويج المخدرات.

كما تم إستمرارا للتحقيق وبعد عملية تفتيش منزل المشتبه فيه التي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تمكنت من حجز قطع من المخدرات (كيف معالج). على شكل قطع صغيرة مهيأة للبيع. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المخدرات (الكوكايين، كيف معالج) قصد إعادة البيع بطريقة غير مشروعة. وقد تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع.

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