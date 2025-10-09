بداري: قطاع التعليم العالي يلتزم بالاصلاحات التي بادر بها الرئيس تبون

ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس، النجاحات التي حققتها الجامعة الجزائرية على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا التزام قطاعه بتنفيذ الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد. في هذا المجال.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أبرز بداري “التزام قطاعه بتنفيذ الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية” مثمنا النجاحات التي حققتها الجامعة الجزائرية على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي هذا الصدد، كشف عن “النتائج الأخيرة للتصنيف الدولي (T.H.E) الذي يعد من أبرز التصنيفات العالمية للجامعات،والتي منحت الجزائر المرتبة الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا ب28 مؤسسة جامعية، بعدما كانت تحوز على مؤسسة جامعية واحدة في هذا التصنيف سنة 2017, بحيث تقاسمت كل من جامعتي سيدي بلعباس والوادي المرتبة الأولى وطنيا ضمن فئة 1200-1500 مؤسسة تعليم عالي على المستوى العالمي”.