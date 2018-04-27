بداية اللقاء التاريخي بين كيم جونغ أون ومون جاي-إن

انطلقت أعمال القمة التاريخية بين الكوريتين، صباح اليوم الجمعة، بعد لقاء بين الزعيمين الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ونظيره الجنوبي مون جاي-إن، في منطقة بانمونغوم المنزوعة السلاح، والمعروفة باسم “قرية السلام” .

وبدأ اللقاء بمصافحة بين كيم جونغ-أون ومون جاي-إن عند خط ترسيم الحدود، بحسب ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

ورحب مون بكيم عند خط ترسيم الحدود العسكرية بكيم كأول زعيم كوري شمالي تطأ قدماه الجنوب منذ الحرب الكورية بين عامي 1950و 1953.

وللمرة الأولى تعرض على الهواء مباشرة لقطات بارزة مثل عبور كيم الحدود إلى الجنوب ومصافحة الزعيمين وتوجههما إلى بيت السلام لإجراء المحادثات.

وتبادل الرئيسان مصافحة دافئة استعدادا لعقد قمة تاريخية بينهما، وقال مون جاي-ان لنظيره الشمالي “أنا سعيد بلقائك”.