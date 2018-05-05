قال إن التقلبات الجوية الأخيرة كانت سببا في تأخر عملية الترحيل..زوخ:

الأوعية العقارية لتجسيد مشاريع LPA متوفرة بالعاصمة

أكد والي الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، أنه تم توفير الأوعية العقارية الملائمة لإنجاز حصة 4000 مسكن ترقوي مدعم، كاشفا عن عملية الترحيل الـ24 المتعلقة بإعادة الإسكان في العاصمة قبل شهر رمضان المقبل، والتي ستخص لـ8 آلاف عائلة من قاطني المساكن الهشة.

وأوضح زوخ على هامش انطلاق الحملة التحسيسية حول مخاطر حوادث المرور ومختلف الآفات الاجتماعية التي نظمتها قيادة الدرك الوطني بغابة بوشاوي في الجزائر العاصمة، أن مصالح ولاية الجزائر وفرت أوعية عقارية لتجسيد برنامج المساكن بصيغة السكن الترقوي المدعم، وتم تحديدها للشروع في استقبال طلبات المواطنين بهذه الصيغة.

وجدد الوالي من جهة أخرى تأكيده على انطلاق العملية الـ24 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر، قبل شهر رمضان المقبل، لفائدة عائلات قاطني السكن الهش، بما فيهم القاطنون في المساكن الضيقة.

وأوضح زوخ أن كافة الإجراءات والتحضيرات اللازمة متواصلة لتنفيذ المرحلة الـ24 لعمليات إعادة الإسكان بالعاصمة، قبل شهر رمضان المقبل، التي ستخص ما بين 6 آلاف و8 آلاف عائلة من أصحاب السكن الهش، مبرزا أن تأخر العملية الـ24 لإعادة الإسكان يرجع إلى اضطراب الأحوال الجوية الذي حال من دون إتمام تهيئة الأحياء السكنية الجديدة لتكون جاهزة بصورة كاملة لاستقبال العائلات.

يذكر أن العملية الـ23 مكنت ولاية الجزائر من إسكان ما يقارب 44 ألف عائلة منذ انطلاق العملية في شهر جوان 2014، بالإضافة إلى 13 ألف عائلة أخرى استفادت ضمن برامج السكن الاجتماعي التساهمي، وبذلك يصل عدد العائلات المستفيدة من عمليات الإسكان إلى حوالي 57 ألف عائلة، وهو ما يعادل 285 ألف نسمة.