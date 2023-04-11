بدران :”أصبحنا نتلقى أهداف غريبة في الدوري السعودي”

عبّر مدافع ضمك السعودي عبد القادر بدران عن تذمره من الأهداف التي وصفها بـ “الغريبة” التي يتلقاها فيرقه في المباراة الأخيرة من البطولة السعودية.

وقال عبد القادر بدران في تصريح له للموقع الرسمية لقناة “الرياضية” السعودية عقب المباراة “الحمد لله عل النتيجة و الشكر الجزيل للرفقاء بتقديم مباراة جيدة، المباراة كانت صعبة و أنت تعرف أن كل المنافسين يأتون لنا من أجل الفوز أو التعادل”

كما أضاف بدران “كرة القدم في بعض الأحيان تسجّل وتتلقى الأهداف لغياب التركيز، صراحة أصبحان نتلقى أهداف غريبة”.

يذكر. أن بدران كان صاحب الهدف الأول لفريقه ضمك.

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