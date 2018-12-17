بدون مفاجآت.. شبيبة بجاية إتحاد الحراش وعين مليلة للدور الـ16

لم تحمل مباريات الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية التي جرت اليوم، أي مفاجآت وتأهلت كل أندية المحترف الأول والثاني.

وتأهّلت جمعية عين مليلة بصعوبة أمام مستضيفه مولودية البيض بضربات الترجيح بعد تعادله أمامه بهدف في كل شبكة.

فيما عبر إتحاد الحراش للدور الـ16 بعد فوزه على شباب العبادلة بنتيجة 2-0، فيما تأهّل شبيبة بجاية بعد فوزه على ضيفه شبيبة سكيكدة بنتيجة 2-1.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من منافسة السيدة الكأس على النحو الآتي:

حمراء عنابة 0 : 2 شباب حى فيلاج موسى

مستقبل الرويسات (ض.ت) 1 : 1 شبيبة تيارت

مولودية البيض 1 : 1 جمعية عين مليلة (ض.ت)

الملعب الإفريقي السطايفي 0 : 0 الشباب الرياضي لبلدية قايس (ض.ت)

شباب العبادلة 0 : 2 إتحاد الحراش

إتحاد حمام الشلالة 1 : 3 إتحاد خنشلة

أمل بوسعادة 2 : 1 أولمبي بومهرة أحمد

بازر صخرة (ض.ت) 2 : 2 شباب بني ثور

شبيبة بجاية 2 : 1 شبيبة سكيكدة